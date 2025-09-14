PESCA SPORTIVA Completati i campionati Under di Pesca Sportiva

Completati i campionati Under di Pesca Sportiva.

Dalla sesta e ultima prova del Campionato Regionale Under di Pesca Sportiva, disputata ai laghi Sa.Pa.Ba di Bologna, sono arrivati i verdetti definitivi. Tra gli Under 15 secondo posto di Settore per Matteo Jannin che ha poi chiuso il campionato al quarto posto assoluto. Nella stessa categoria sesto Alessandro Torsani, settimo Daniele Clementi e nono Gabriel Roman. Tra gli Under 13 secondo di Settore Edoardo Giancecchi terminato quindicesimo nella Generale preceduto da Samuele Brighi, undicesimo, e da Denis Errante, quattordicesimo. Marco Ceccoli e Joey Giovagnoli, che hanno saltato l'ultima prova, hanno concluso al sedicesimo e diciassettesimo posto.









I più letti della settimana: