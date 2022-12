Con "Atletica per tutti" gli Sport Speciali celebrano l'inclusività

Nel video alcune immagini dalla manifestazione

E' stata la mattinata di "Atletica per tutti", un progetto della Federazione Sammarinese Sport Speciali. Giovani atleti alle prime armi e atleti esperti che li aiuteranno ad inserirsi nel mondo dello sport. L'evento, inzialmente previsto al San Marino Stadium, è stato riprogrammato nel pistino coperto sotto la tribuna a causa del maltempo. Un modo inclusivo per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Gli atleti si sono sfidati sui 50 metri e 100 metri di corsa, salto in lungo e staffetta. La manifestazione voluta dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali è stata realizzata con il contributo del Gruppo Giudici Gare della Federazione Sammarinese Atletica Leggera.