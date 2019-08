Tiro a Volo - Coppa del MOndo - Con Berti e la Perilli è un Mixed Team tutto d'Oro

Quaranta piattelli colpiti contro i trentotto della coppia bulgara. Arriva così il primo posto sammarinese in un Mixed Team che vale anche più dell'Oro che porta in dote. Perché per vincere Alessandra Perilli e Gian Marco Berti avevano essenzialmente bisogno di ritrovarsi. Lo hanno fatto a Lathi in Finlandia e senza preavviso, anzi. Alessandra dopo una buona prima giornata aveva perduto allo shoot off l'accesso alla finale del Trap Donne, Gian Marco aveva come spesso gli capita alternato serie a livello dei primi con altre peggiori e dunque senza continuità nel Tiro non si arriva. Ecco perché la finale del Mixed è arrivata quasi inattesa. Alessandra non è mai una sorpresa, Gian Marco ha in canna i colpi nel campione e se non sempre partono comunque ci sono. Quindi finale per l'Oro alle spalle della Bulgaria e davanti di un piattello all'Italia che poi sarà bronzo. Alessandra e Gian Marco sono così, o se ne vanno subito o (se portati in finale) diventano indigesti per tutti. Anche per la coppia bulgara Ali-Kirilov, inarrivabili al mattino e capaci di guadagnare 4 piattelli di vantaggio nella prima parte della finale. Ma sono 4 zeri arrivati sul 29-27 ribaltano il mondo e la coppia sammarinese si porta decisamente al comando. Un più due periodico mentre i piattelli calano e il capolavoro si materializza. Finisce 40-38 con la medaglia d'oro, l'abbraccio a Luca Di Mari. Tutte cose che abbiamo visto negli anni e che troppo presto abbiamo temuto di non poter rivedere più.