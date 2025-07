TENNIS Con le qualificazioni ha preso il via il San Marino Open

Non ha vinto il sole, ma nemmeno la pioggia e insomma la domenica delle qualificazioni ha svolto il suo programma. Tra conferme e sorpresa il San Marino Open ha regalato le prime palle della nuova edizione in attesa del tabellone principale. Al Centro Tennis di Montecchio tirato a lucido e pronto ad emozionare gli appassionati i primi applausi sono per Alessandro Pecci. Il riccionese ha superato lo slovacco Pokorny, lo ha fatto decisamente contro pronostico e contenderà un posto nel main draw all'ucraino Prihodko che ha battuto Gianluca Mager, ai titoli di coda di una buona carriera. Appalusi, ma senza vittoria anche per le wild card Alberto Bronzetti che ha lottato prima di soccombere al bombardiere slovacco Karol e al riminese Manuel Mazza che ha portato al terzo l'argentino Olivieri, seconda testa di serie del tabellone cadetto. Saluta San Marino Franco Agamennone, prima argentino, poi italiano e comunque da tempo alla ricerca di un risultato che nemmeno sul Titano è arrivato. Bene Picchione. Il tabellone principale si apre alle 16 sul centrale col match tra Sachko e Gomez, poi tardo pomeriggio e serata tutta azzurra con le partite della wild card Caniato e col serale di Federico Arnaboldi. Francesi gli avversari di entrambi, rispettivamente Blanchet e Jaquet.

