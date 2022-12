Con Podistica e Urban Trail è un Natale tutto sammarinese

Il Natale arriva di corsa e porta anche un po' di sole. Nel segno della tradizione e della novità perché Il GPA si fa in due. Ci sono al contempo la podistica di Natale in odore di nozze d'oro col calendario sammarinese che tocca il ragguardevole traguardo delle 50 edizioni e c'è la neonata Urban Trail dei Castelli che viene organizzata per la prima volta. Partenza e arrivo al San Marino Stadium e poi percorsi diversi per ritrovarsi quasi un arrivo congiunto. L'atmosfera si fa di festa quando il primo a presentarsi sul traguardo è Lorenzo Bugli che ferma il cronometro sui 50''19'' davanti a Marco Zanni secondo e Michele Placucci terzo. Tra le donne successo per Giorgia Bandini in un'ora esatta su Luana Leardini e Sara Ceccolini, terza e prima sammarinese. Sammarinese parla anche la Urban Trail dei Castelli con gli atleti di casa a far doppietta. Vince Marco Francioni in 1h48'01'' su Stefano Bertozzi e Alessandro Vernocchi. Gara femminile biancazzurra con Valentina Venerucci a vincere in 2h13''10 davanti a Chiara Guiducci e Valeria Bartolini. L'organizzazione puntale e appassionata del GPA San Marino ha fatto ancora una volta centro.

Nel video l'intervista Andrea Angelini, vice Presidente GPA San Marino