SPORT E LETTERATURA Concorso letterario giornalistico, Lonfernini: "Sport e cultura a braccetto", Fabbri: "Un'occasione importante per San Marino"

In occasione della presentazione del quarto concorso letterario e giornalistico indetto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si conferma anche il feeling tra sport e istruzione:

"Sono due mondi che non sono distanti, - sottolinea il Segretario Teodoro Lonfernini - lo diciamo da tempo, anzi devono essere avvicinati. Farlo attraverso queste realtà progettuali che oggi sono una circostanza consolidata e stenderlo a una platea maggiore come i nostri ragazzi all'interno degli ordini scolastici è sicuramente un'idea che ci porterà un valore aggiunto, per cui dobbiamo assolutamente continuare a lavorare su queste cose. Sport e cultura vanno assolutamente a braccetto".

Soddisfazione anche da parte del Segretario Rossano Fabbri:

"Una quarta edizione che avrà anche delle grandissime novità di cui andiamo orgogliosi e molto fieri proprio per la sinergia che è sempre più da valorizzare, è sempre più valorizzata proprio fra il mondo dello sport e quello di istruzione. Stiamo lavorando tantissimo affinché la sinergia aumenti sempre più. Non a caso la nostra normativa sullo sport indica tra gli obiettivi principali quanto il mondo di istruzione e il mondo dello sport debbano procedere in sinergia per fare in modo di raggiungere e massimizzare gli obiettivi. Quindi c'è grande soddisfazione proprio anche in ragione del nuovo format che questa quarta edizione ci propone e anche per l'arricchimento sempre maggiore di un evento che è sempre più importante per San Marino".

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