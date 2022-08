Al centro sportivo “Riviera Horses Resort” di San Giovanni in Marignano, si è tenuta una tappa del Concorso Nazionale Serie A3*. Nella giornata di apertura il Cavaliere Tommaso Lonfernini, con il suo “I – KALI FZ”, ha vinto brillantemente nella categoria 6 anni a fasi altezza 130 cm. Un bel risultato in prospettiva futura per il binomio rappresentante del “Centro Equestre Valgiurata”.