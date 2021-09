Congresso e Assemblea EFPM: premiato Comitato Sammarinese Fair Play

E’ rientrata in Repubblica la delegazione sammarinese CNSFP composta da Gian Battista Silvagni e Riccardo Venturini che ha partecipato al 26th European Fair Play Congress e General Assembly di European Fair Play Movement (EFPM) in Vienna dal 23 al 26 settembre 2021. I lavori congressuali sul tema: “ Education for Fair Play – Initiatives and Projects” hanno sviluppato e apprezzato le relazioni presentate dai relatori Kole Gjeloshai “ A Strategic Overview of Fair Play in Education”, Otmar Weiss “ Fair Play in Sport as a Means to Create a Better World”, Esmeralda Goncalinho “ Fair Play Card in Pratctice-Portuguese Experience “, Steve Town “ Findings from Fair Play Card Research Project”", Katarina Raczova “ EFPM Fair Play Card Tool Box” che poi in successivi Gruppi di lavoro hanno approfondito le tematiche Congressuali.

L’Assemblea Generale dei Comitati Nazionali Fair Play ha provveduto ad eleggere il nuovo Presidente EFPM Philippe Housiaux (Belgio) e l’Executive Committee che resteranno al timone di EFPM per un quadriennio.

Durante la Cerimonia dei Premi Internazionali EFPM è stato conferito al Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play il “ The European Fair Play Diploma”, con gli auspici di European Olympic Committees, con la motivazione: “Per notevoli contributi alla diffusione dei valori e dei principi del Fair Play”. Le giornate viennesi hanno permesso anche di intrattenere cordiali e amichevoli incontri e rapporti con altri Comitati Nazionali Fair Play che in più occasioni chiedevano informazioni e si complimentavano con San Marino per i brillanti risultati ottenuti dai medagliati olimpionici sammarinesi alle Olimpiadi di Tokio 2020.