Coni e Cons insieme a Rimini per “Sull'onda dello Sport”

Coni e Cons confermano amicizia e ottimi rapporti. Luciano Buonfiglio e Christian Forcellini insieme a Rimini per l'evento “Sull'onda dello Sport”.

"I buoni rapporti - ha detto Luciano Buonfiglio presidente Coni - sono tra le istituzioni, ma soprattutto tra le persone. E quando si ha la fortuna di conoscere delle persone come il Presidente del Comitato Olimpico di San Marino, per forza di cose si va d'accordo. Quindi è eccellente il rapporto".

Italia che sta naturalmente conquistando ottimi risultati. Parlo di Olimpiadi, ma tra poco meno di 80 giorni, c'è Taranto con i Giochi del Mediterraneo

"Continuerà la scia positiva, perché sappiamo far bene il nostro mestiere, le federazioni lavorano perfettamente, le direzioni tecniche coordinate dalla preparazione olimpica e dobbiamo essere protagonisti ancora una volta".

L’evento rientra nel programma di RiminiWellnessOFF, il calendario di iniziative collaterali organizzate durante il weekend della fiera del benessere, ha visto la partecipazione anche di federazioni e società sportive del Titano, dalla pesca sportiva, ai pesi e vela, passando anche per tamburello e motonautica.

"Un'iniziativa - ha detto il presidente del Cons Christian Forcellini - sicuramente che coinvolge parecchi ragazzi e noi abbiamo fatto partecipare anche le nostre scuole di San Marino, proprio per cercare di farsi che ci sia più partecipazione possibile. Quindi siamo contenti di continuare queste collaborazioni che facciamo sia sul piano delle iniziative, delle manifestazioni, ma anche sulla formazione e quindi cerchiamo di fare in modo che le sinergie fra i due comitati olimpici ci portino a dei risultati importanti"

Alla quinta edizione di “Adriatico, sull’onda dello sport”, oltre ai vertici di Coni, Cons e Coni Emilia-Romagna con il presidente Andrea Dondi, anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

"Sono giornate molto intense per Rimini - ha ricordato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - che in realtà è un po' tutto l'anno una località dove il benessere, il wellness sono stati davvero una direttrice di sviluppo e di rigenerazione della città. Rimini Wellness è una fiera conosciuta ormai in tutto il mondo, la stessa città di Rimini ha rifatti i suoi lungomari con aree wellness, con aree per attività fisica e questa bellissima iniziativa conferma ancora la volontà di andare in quella direzione. Rimini come luogo, grazie al suo mare anche di formazione, di inclusione, di sport e oggi si celebra questo, la possibilità col mare di avere davvero un'inclusione e attività sportive per tutte e per tutti.