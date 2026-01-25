Coni, Luciano Buonfiglio: "Per Milano-Cortina saremo pronti"

Presente, al San Marino Sport Awards, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "Un orgoglio per me intervenire in queste serate dove si vengono celebrate le eccellenze. Perché l'eccellenza vuol dire impegno, vuol dire determinazione, vuol dire sapersi rispettare, rispettare gli altri, vuol dire lavorare per un obiettivo e oggi più che mai c'è bisogno di ragazze e ragazzi, di donne e uomini che si impegnino a mantenere vivi questi valori. E' un mondo dove stiamo assistendo a un non rispetto delle regole, dall'alto fino alla normalità, a un non rispetto dei deboli e quindi questo nostro impegno deve essere mantenuto con forza e con determinazione".

A due settimane dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, Buonfiglio si dice sicuro che l'evento sarà un successo: "Il lavoro fatto dalla Fondazione Milano Cortina, il sostegno che ha dato il governo, il sostegno che hanno dato le istituzioni locali fa sì che arriveremo pronti con l'impiantistica sportiva che poi sarà una legacy per il dopo Olimpiadi. Per quanto riguarda le atlete e gli atleti sono molto fiducioso perché le due federazioni, i due presidenti federali Flavio Roda della Federazione Sport Invernali e Andrea Gios della Federazione Sport e Ghiaccio sono davvero più che affidabili, sono dei professionisti che stanno sul pezzo da 4 anni, i loro tecnici e tutto lo staff non ha mollato un attimo e quindi arriveremo con 200 e qualcuno in più di atlete e atleti in tutte le discipline. Una parte molto importante è stata sviluppata dalla preparazione olimpica, dallo staff del centro di preparazione olimpica di Roma sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista sanitario".







