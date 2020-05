CONS CONS: approvata la variazione di bilancio Il CE ha dato parere favorevole per la copertura della tribuna allo Stadio di Acquaviva

Il Comitato Esecutivo del Cons ha approvato la variazione al bilancio di previsione del 2020. Una manovra che ha risentito fortemente degli effetti dell’emergenza Covid-19 e delle mancate entrate economiche dovute a oltre due mesi di chiusura forzata. Rispetto al bilancio di previsione, che sfiorava i 5 milioni e mezzo di euro, l’assestamento approvato vede una riduzione di 795.300 euro, di cui 755.000 derivanti da minori entrate, a cui si sommano altri 40.000 euro necessari a garantire i presidi sanitari e igienici presso le strutture del Comitato Olimpico. Il Comitato Esecutivo ha dato parere favorevole alla proposta di variante allo Stadio di Acquaviva per la copertura delle tribune. Per quanto riguarda il capitolo manifestazioni, il Cons ha preso atto dello spostamento al 2022 del Festival Olimpico Estivo della Gioventù Europea in programma in Slovacchia. Domani, intanto, è prevista l’Assemblea Generale dei Giochi dei Piccoli Stati. La riunione, che si sarebbe dovuta tenere ad Andorra ad un anno di distanza dall'edizione 2021 dei Giochi, si terrà in videoconferenza e servirà a discutere sul futuro della manifestazione e sull'eventualità di organizzare eventi alternativi per il prossimo anno, visto lo slittamento dell’appuntamento al 2025.





