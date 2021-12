CONS: approvato all'unanimità il bilancio di previsione del 2022

Il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si è riunito ieri sera per l'ultima seduta del 2021 e del ciclo olimpico. E' stato ratificato all'unanimità dei presenti il bilancio di previsione Cons 2022 e pluriennale 2022-2024, come dalla proposta del Comitato Esecutivo. I membri dell'assemblea hanno, inoltre, approvato con voto unanime la norma transitoria relativa al contributo ordinario 2022 e la proposta di ripartizione, la norma transitoria che disciplina il riconoscimento e mantenimento in seno al Cons delle Federazioni membri di diritto e delle discipline sportive associate.

Sono stati, infine, approvati all'unanimità i contributi straordinari e per le manifestazioni del 2022. Le Federazioni olimpiche hanno avallato la composizione della delegazione che prenderà parte ai Giochi Olimpici invernali di Pechino. Il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, evidenzia nel consuntivo dell'anno e del ciclo olimpico «la qualità dei percorsi intrapresi e portati avanti negli ultimi cinque anni grazie all'impegno di tutta la struttura con i dirigenti federali, il personale e i collaboratori del Cons che hanno supportato ogni linea strategica e operativa alla base dei risultati agonistici e gestionali ottenuti.

Il gioco di squadra con tutte le componenti, che ringrazio a nome mio personale e dell'intero Comitato Esecutivo, ha permesso al movimento sportivo sammarinese di crescere e affermarsi con una risposta forte anche nel periodo storico più difficile per gli effetti di una pandemia pesantemente condizionante. Si esprime l'auspicio di un ritorno quanto prima alla piena normalità e con la volontà di proseguire un percorso tecnico e organizzativo per consolidare quanto fin qui costruito».