ANDORRA 2025 Cons, Christian Forcellini: "Ogni podio conquistato è il frutto di un percorso fatto di sacrifici e allenamenti"

Il presidente del Cons Christian Forcellini, in una lettera aperta, torna a parlare dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra:

"A nome mio personale e del Comitato Esecutivo del CONS, desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della nostra partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad Andorra.

La nostra gratitudine va in primo luogo agli Eccellentissimi Capitani Reggenti per la loro presenza e al Segretario di Stato per lo Sport che ha manifestato un autentico sostegno alla delegazione con la vicinanza agli sportivi sammarinesi e ai valori che sanno esprimere.

Il plauso e la riconoscenza vanno a tutti gli atleti per l’impegno, la determinazione e la passione con cui hanno rappresentato la Repubblica di San Marino. A loro, va il merito di aver dato il massimo, dentro e fuori le competizioni. Indistintamente dal risultato conseguito in gara, ciascuno ha dato il proprio contributo e rappresentato al meglio il Paese difendendo i colori della bandiera con grande orgoglio e spirito di appartenenza.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai dirigenti sportivi, staff tecnici e ai Presidenti federali, in particolare ai presenti con i propri atleti ai Giochi, per l’eccellente lavoro svolto con professionalità, spirito di sacrificio e dedizione a supporto della preparazione agonistica.

Ci congratuliamo con tutti gli atleti medagliati, protagonisti di risultati prestigiosi che ci hanno riempito di orgoglio. Ogni podio conquistato è il frutto di un percorso fatto di sacrifici e allenamenti, e anche di grande coesione e spirito di squadra.

È doveroso riconoscere che questi importanti risultati sono anche l’esito della programmazione e del lavoro svolto dal precedente Comitato Esecutivo del CONS, guidato dal presidente Gian Primo Giardi. A lui e al suo team va la nostra gratitudine per l’impegno profuso negli anni passati. Il nuovo Esecutivo prende in eredità questo percorso e si impegna con determinazione, a sviluppare quanto costruito mirando a traguardi sempre più ambiziosi.

Un grazie di cuore a tutta la struttura del CONS che ha lavorato con efficienza e slancio per garantire la perfetta riuscita della trasferta, al capo missione ai vice capo missione, alla commissione tecnica, allo staff medico e fisioterapico, all’ufficio stampa e a tutti gli organi di informazione che ci hanno seguito, con gli inviati di San Marino Rtv al seguito, che hanno assicurato un’ampia e puntuale copertura dell’evento, contribuendo a far vivere pure a casa l’entusiasmo e le emozioni dei Giochi dalla cerimonia inaugurale a ogni appuntamento".

