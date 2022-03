CONS, domani le elezioni: Giardi, Forcellini e Bologna candidati unici

Niente cambi al vertice per il CONS, chiamato domani alle elezioni per il triennio 2022-2024. Alla luce delle rinunce effettuate in seguito alla notifica delle candidature, il presidente Gian Primo Giardi, il suo vice Christian Forcellini e il Segretario Generale Eros Bologna risultano candidati unici per le rispettive cariche e dunque, di fatto, sono confermati.

Sono 7 i candidati per i 3 posti nel Comitato Esecutivo compatibili con l’incarico federale: Fabrizio Castiglioni (Ginnastica), Maurizio Mazza (Arti Marziali), Stefano Valentino Piva (Tennistavolo), Giuseppe Ragini (Judo Lotta e Akido), Marco Giancarlo Rossini (Nuoto), Paolo Valli (Automotoristica) ed Emanuele Vannucci (Golf). Non ci sarà invece il presidente della Federcalcio Marco Tura, che ha rinunciato alla candidatura.

Sono 3, infine, i candidati in corsa per i 2 posti di membro del Comitato Esecutivo non compatibili con incarichi federali o di associazioni affiliate: Giacomo Santi, Luciano Scarponi e Giuliano Tomassini.