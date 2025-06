POLITICA SPORTIVA Cons e Segreteria di Stato: "Insieme per lo sviluppo dello sport sammarinese" Tanti i temi in vista della nuova legge di disciplina del settore: dall'impiantistica al contributo economico, passando per il professionismo degli atleti e l'inclusione.

Incrementare e rimodernare gli impianti, aumentare il contributo, favorire il professionismo degli atleti. Questi gli elementi cardine della sinergia annunciata da Segreteria allo Sport e Cons, in vista della nuova legge di disciplina del settore su cui si lavorerà nel prossimo futuro. Settore in salute, come dimostrano le 31 medaglie ai Giochi di Andorra (record per un'edizione fuori casa): un grande risultato che deve essere un punto di partenza per alzare l'asticella, perché ciò avvenga però servono interventi strutturali.

"Il nostro comitato olimpico è quello che in termini di risorse economiche riceve di meno dal governo - spiega il presidente del Cons, Christian Forcellini - perché del nostro bilancio di fatto noi destiniamo circa 1,8 milioni a quella che è la politica sportiva, a differenza degli altri Paesi: il budget più basso è quello del Lichtenstein, 4,5 milioni. In alcune situazioni, soprattutto per atleti di un certo livello, oggi forse è necessario fare un discorso un attimino più professionistico, per fare questo dobbiamo destinare le risorse giuste. Lo dobbiamo fare anche da un punto di vista dell'impiantistica: Andorra ci ha insegnato che la maggior parte degli impianti sono multidisciplinari, per ottimizzare ovviamente i costi, sono vicini alle scuole. Abbiamo purtroppo degli impianti obsoleti che ormai sono troppo vecchi, bisogna investire per la costruzione di nuovi impianti. Mi viene da pensare che non abbiamo una piscina di riscaldamento, la piscina di Tavolucci è una piscina sicuramente ormai vecchia e obsoleta, che ha dei costi di gestione che forse non si giustificano. Abbiamo sicuramente la necessità di avere delle palestre nuove, perché ovviamente dobbiamo avere la possibilità di accontentare tutte le federazioni, perché oggi non abbiamo gli spazi per accontentare tutti".

"Ci sono almeno 5-6 focus principali - aggiunge il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri - un'impiantistica sportiva che necessita di una razionalizzazione della gestione di quelle che sono anche le spese ordinarie rispetto agli interventi di natura straordinaria. Ci sarà un altro focus sulla disciplina degli atleti professionisti e semiprofessionisti: bisogna creare un canale, chiamiamolo pure, preferenziale per coloro che portano in alto i valori e la bandiera della Repubblica di San Marino".

Altro tema importante sarà quello dell'inclusione, con lo stanziamento di risorse economiche, dice il Segretario Fabbri, per le Federazioni più virtuose in tal senso. Il tutto mentre San Marino, dopo una lunga assenza, torna a gareggiare a livello Paralimpico, con Ruggero Marchetti sceso in pista nei 400 metri al Gran Prix di Parigi del World Para Athletics. "Questo dovrà essere un motivo di orgoglio ma anche un obiettivo di tutte le federazioni e le varie associazioni che gravitano attorno allo sport sanmarinese - dice Fabbri - che i vari attori in maniera sinergica si adoperano affinché prevalga il bene dell'atleta".

