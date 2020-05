CORDOGLIO Cons, Federazioni e società ricordano Terenzi Diversi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Terenzi

Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Terenzi da parte dello sport sammarinese, a cominciare dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Presidente per oltre 40 anni della Federazione Aeronautica Sammarinese, Terenzi ha fatto parte del Comitato Esecutivo del CONS dal 1981 al 1985, il primo ad essere stato eletto democraticamente dai presidenti federali. Si unisce anche la Federazione Aeronautica Sammarinese che parla di lui come di una delle figure simbolo del movimento aeromodellistico sammarinese. Per oltre 40 anni ha ricoperto la carica di presidente della Federazione, guidandola dalla sua nascita, avvenuta nel 1965, sino al 2008. Terenzi è stato anche uno degli sportivi più vincenti della FAS sul panorama internazionale. Anche la società sportiva Juvenes Serravalle si unisce ai Familiari e Amici per la scomparsa dell'Amico Gianfranco Terenzi esprimendo i sentimenti del più profondo cordoglio e ne ricorda il suo passato sportivo di Atleta con la maglia della Juvenes.





