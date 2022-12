Cons, Gian Primo Giardi: "Bilancio positivo tra titolo mondiale, europeo e tante medaglie" "Le strutture sono un punto di attenzione del programma di politica sportiva" ha ricordato il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Sta per andare in archivio un 2022 ricco di soddisfazioni sul piano dei risultati sportivi. Il presidente del Cons Gian Primo Giardi traccia un bilancio, guardando anche ai prossimi appuntamenti. Tra bocce e lotta, un titolo mondiale e uno europeo, lo sport sammarinese chiude il 2022 con tante soddisfazioni, come ricordato anche in occasione dell'ultimo Comitato Nazionale del Cons. Lo sport che guarda ai risultati del campo, ma che deve affrontare la criticità legata agli impianti. Il 2023 dello sport sammarinese sarà molto impegnativo con tanti eventi internazionali e le carte olimpiche da conquistare in vista di Parigi 2024. Il prossimo sarà anche l'anno dei Giochi dei Piccoli Stati che dopo il covid ritorneranno a distanza di ben 4 anni con l'appuntamento di Malta.

Nel video l'intervista a Gian Primo Giardi, presidente Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: