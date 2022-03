CONS, Gian Primo Giardi: "Sarà il mio ultimo mandato"

Terzo mandato alla guida del CONS per Gian Primo Giardi, che in questo triennio, spiega, completerà il proprio ciclo alla guida dello sport sammarinese: "Ho già anticipato che questo sarà il mio ultimo mandato alla guida del Comitato Olimpico. Sono determinatissimo a raggiungere tutti quegli obiettivi che non siamo riusciti a realizzare in questo quinquennio. Sicuramente abbiamo da sistemare la struttura del Comitato Olimpico, che ha qualche pecca e deve rispondere alle esigenze delle federazioni. Un altro tema molto sentito è quello delle problematiche legate alla gestione impianti. La priorità assoluta comunque, nel post covid, sarà avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva".