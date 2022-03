ELEZIONI CONS, Gian Primo Giardi: "Sarà il mio ultimo mandato" Rieletto per acclamazione, il presidente del Comitato Olimpico parla degli impegni per questo triennio.

Continuità e discontinuità si mescolano per il CONS, chiamato alle elezioni per il triennio 2022-2024. Al vertice resta tutto com'era: il presidente Gian Primo Giardi, il segretario generale Eros Bologna e il vicepresidente Christian Forcellini – n°1 del Tennis – erano candidati unici per i rispettivi ruoli e sono stati confermati per acclamazione. Viceversa, il Comitato Esecutivo si rinnova profondamente. Tra i membri interni l'unico che resta al suo posto è Emanuele Vannucci del Golf, cui si aggiungono Stefano Piva del Tennistavolo – il più votato del gruppo – e Marco Rossini, del Nuoto. Subentrano a Paolo Valli dell'Automotoristica – battuto di un voto da Rossini – e Marco Tura del Calcio, che non si è ricandidato. I membri esterni invece sono Luciano Scarponi (confermato) e Giuliano Tomassini, che sostituisce Maurizia Menghi. È il terzo mandato consecutivo per Giardi, il cui ciclo alla guida dello sport sammarinese, spiega, si concluderà proprio con questo triennio: "Ho già anticipato che questo sarà il mio ultimo mandato alla guida del Comitato Olimpico. Sono determinatissimo a raggiungere tutti quegli obiettivi che non siamo riusciti a realizzare in questo quinquennio. Sicuramente abbiamo da sistemare la struttura del Comitato Olimpico, che ha qualche pecca e deve rispondere alle esigenze delle federazioni. Un altro tema molto sentito è quello delle problematiche legate alla gestione impianti. La priorità assoluta comunque, nel post covid, sarà avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva".

