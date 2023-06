MALTA 2023 CONS: il bilancio della partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati La soddisfazione del capo missione Mahena Abbati

Un pieno di medaglie e prestazioni importanti per gli atleti nella delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ai XIX Giochi dei Piccoli Stati d'Europa con il podio conquistato a Malta in ognuno dei cinque giorni di gara. Le 22 medaglie, di cui 6 d'oro, 9 d'argento e 7 di bronzo, sono state conquistate da 18 atleti su 50 della delegazione e in 5 delle 9 discipline a cui ha partecipato la spedizione sammarinese. Risultati senza precedenti dal nuoto con 9 podi (di cui 3 d'oro) con 4 atleti, e dall'atletica con 6 medaglie e il successo storico nei 100 metri piani, oltre ai 3 podi nel tiro a volo, 2 nel judo e altrettanti nel tennistavolo. Nell'edizione del 2019 in Montenegro le medaglie ottenute erano state 12, di cui una d'oro nell'atletica che aveva portato anche 2 argenti e un bronzo, e 2 podi nel nuoto. Loris Bianchi in vasca nei 200 metri stile libero ha fatto registrare il record nazionale che era detenuto da Diego Mularoni dal 2001.

