Cons: l'Esecutivo rivedrà il rapporto con il San Marino Calcio

Riunito il Comitato Esecutivo del Cons che ha preso in esame la richiesta del San Marino Calcio per l'utilizzo del San Marino Stadium o di altro impianto per la prossima stagione. L'Esecutivo - si legge - ha ritenuto di rivedere il rapporto con la stessa società alla luce dei contratti pregressi e dello status relativo all’affiliazione alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Tra gli altri temi discussi, si segnala l'invito ufficiale formulato al Presidente Thomas Bach di presenziare ai festeggiamenti per il 60° anniversario del Cons in programma il 14 dicembre 2019. Ritenute soddisfacenti le 12 medaglie conquistate dalla delegazione biancoazzurra ai recentissimi Giochi dei Piccoli Stati Montenegro 2019, con 12 medaglie di cui una d'oro è stato migliorato il medagliere rispetto all'ultima trasferta: Islanda 2015. E’ stato comunicato che i World Beach Games 2019 si svolgeranno a Doha, capitale del Qatar, e non più a San Diego in California, mantenendo le stesse date (10-15 ottobre) e il medesimo programma. Formalizzata l’erogazione di una seconda rata del contributo ordinario alle 33 Federazioni aventi diritto.