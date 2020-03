RINVIO OLIMPIADI Cons: “Le Olimpiadi dal 23 luglio all'8 agosto 2021” Il presidente del Comitato Olimpico Sammarinese Gian Primo Giardi è totalmente d'accordo sulla decisione di rinviare le Olimpiadi e si dice favorevole a mantenere la stessa data vale a dire dal 23 luglio al 8 agosto

“Decisione più giusta più saggia più corretta che potesse esserci” . Il Presidente del Comitato Olimpico sammarinese Gian Primo Giardi commenta così il rinvio di Tokyo 2020 al 2021. Il Cons sempre in contatto con il Cio attraverso le conferenze call, ha giudicato in maniera favorevole il posticipo di un olimpiade impraticabile dopo che Australia e Canada avevano già annunciato il boicottaggio. Dopo aver bloccato le attività sportive in tutto il mondo, l’emergenza Covid-19 ha pregiudicato il regolare svolgimento di Tokyo 2020. Uno scenario che riporta il Giappone indietro di 80 anni, al tempo di quell’edizione del 1940, mai disputata, che doveva essere la prima delle Olimpiadi moderne in Asia. Ma il problema non è superato solo con lo spostamento di 12 mesi della massima competizione sportiva internazionale. Adesso arriva la difficoltà di calendarizzarla. Il Comitato Olimpico sammarinese annuncia quello che potrebbe essere il periodo di riferimento, tutto da confermare, ma lo slalom tra i vari impegni ufficiali con date già bloccate, è davvero arduo e gigante



