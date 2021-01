Cons, nuova stretta sui contributi

Foto: Cons

Se la pandemia ha annullato gran parte degli eventi sportivi del 2020, la crisi economica potrebbe impattare sul rilancio degli stessi nel 2021. In sostanza si dovrà fare un po' meglio con un po' di meno. Non è stato un Consiglio Nazionale semplice, anzi. E' stata la ratifica dell'assestamento di bilancio in diminuzione di 377.194 euro (quasi tutti proveniente da fondi pubblici) ad aggiornare a 4.852.006 euro la cifra complessiva.





A seguito della richiesta di una riduzione per 20 per cento delle spese complessive, l'Assemblea è passata al bilancio di previsione per il 2021 e del pluriennale 2021-2023. Dalla revisione si è giunti ad una riduzione ulteriore per arrivare a limitare il contributo dello Stato sul triennio rispettivamente a 4.300.000, 4.236.500, 4.258.5000. Approvato il nuovo regolamento antidoping, le modifiche ai criteri per l'erogazione dei contributi ordinari alla federazioni sportive e le proposte di quelli straordinari e legati ad eventi. Dibattuto e combattuto l'approfondimento sui compensi o rimborsi erogati ai membri dei Consigli Federali disposto dal Comitato Esecutivo nel 2019 e relativa ai bilanci 2018. Tanti sono stati i presidenti federali a intervenire e a maggioranza, il Consiglio Nazionale ha respinto l'ipotesi di proscioglimento della FSGC in merito alle possibili violazioni della legge sullo sport.