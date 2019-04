Cons: per il Comitato Esecutivo nessuna incompatibilità per Marco Tura

Nessun elemento di incompatibilità del presidente della Federcalcio Marco Tura, in relazione alla sua posizione professionale nell’ambito della Segreteria di Stato con delega all’Informazione. Il comitato esecutivo del CONS prende posizione sulla vicenda del numero 1 della Federcalcio ma allo stesso tempo decide di avviare un'attività di approfondimento, relativa ai rimborsi percepiti dai dirigenti delle Federazioni, tenendo conto di quanto prevede in materia la nuova legge sullo sport.

Nella riunione, incentrata soprattutto sui rendiconti amministrativi e sui i bilanci di previsione delle 34 Federazioni sportive, è stato poi fatto il punto anche sui Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro. Il comitato esecutivo ha preso atto della cancellazione di alcune competizioni che interessano anche atleti sammarinesi. Tra queste la gara del trap femminile nel tiro a volo anche se Alessandra Perilli sarà comunque in pedana nella prova Open, in pratica la campionessa sammarinese gareggerà contro i colleghi maschili. Cancellate anche alcune categorie di peso del judo e diverse specialità delle bocce. La riunione del Comitato Esecutivo del CONS si è aperta con la soddisfazione per l’udienza concessa dai Capitani Reggenti lo scorso 3 aprile, in occasione della ricorrenza dei 60 anni dall'istituzione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.