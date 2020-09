CONS: riunito il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è tornato a riunirsi. In apertura di lavori il presidente Gian Primo Giardi ha comunicato la possibile assemblea straordinaria per le nuove elezioni del presidente del Comitato Olimpico Europeo, dopo la scomparsa di Kocijančič. Accolta con favore la promulgazione del Decreto per la proroga di un anno del mandato degli organi del CONS, in considerazione del posticipo delle Olimpiadi di Tokyo a causa della pandemia Covid-19 e della candidatura della Federazione Tiro con l’Arco a organizzare a San Marino, fra due anni, il secondo campionato indoor italiano di arco istintivo. Il Comitato Esecutivo ha preso atto della decisione della FSGC riguardo la diversa modalità di devoluzione di parte del loro contributo ordinario che per consuetudine negli ultimi anni aveva visto la FSGC rinunciarvi per lasciarlo al CONS da destinare alle Federazioni che non dispongono di sufficienti risorse.

Sono state comunicate dal membro Paolo Valli le nuove date del Rallylegend che si terrà anticipatamente dal 1° al 4 ottobre. La variazione si è resa necessaria a seguito della modifica di alcune date del campionato mondiale rally per l’emergenza sanitaria in alcuni Paesi. A proposito di Sportinfiera il presidente Giardi ha aggiornato sui preparativi dell'edizione 2020 in programma il 12-13 settembre. Un evento che vuole segnare la ripartenza dello sport del Titano, tenendo conto delle normative anti-covid. Con un programma che prevede il distanziamento e l'obbligo mascherina nei locali all'interno e raccomandata all'esterno. Rispetto alle edizioni passate non saranno le classi al mattino del sabato.