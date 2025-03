Cons, Rossano Fabbri plaude alla elezione di Christian Forcellini

Sulle elezioni di Christian Forcellini a nuovo presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese arrivano, con una nota, le congratulazioni del Segretario di Stato per lo Sport. Rossano Fabbri: "Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Christian Forcellini per la sua elezione alla presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. La sua passione, unita alla competenza, rappresenta un valore inestimabile per il futuro del nostro movimento sportivo".