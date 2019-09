Cons: “Sospendere i compensi ai dirigenti delle Federazioni Sportive”

Il Comitato Esecutivo del CONS è tornato a riunirsi giovedì sera, tra i punti all'ordine del giorno la delicata questione legata ai compensi e rimborsi erogati a vario titolo dalle Federazioni ai componenti dei singoli consigli federali. Il CE ha rilevato che otto Federazioni Sportive nel 2018 hanno corrisposto erogazioni economiche in assenza di un atto approvato dal CONS previsto dalle normative vigenti. In attesa di ricevere ulteriori documentazioni il CE ha invitato a sospendere l'erogazione di tali importi ai componenti dei Consigli Federali. Sempre in materia di erogazioni di compensi e rimborsi, il Comitato Esecutivo si riserva di esprimere una valutazione in merito, alla luce delle risultanze su eventuali posizioni di incompatibilità, in base all’articolo 52 della Legge numero 149/2015.

Il Comitato Esecutivo ha preso atto dell'esito dei ricorsi presentati alla Giustizia Sportiva presso il CONS che con sentenza di primo grado ha rigettato le richieste dei ricorrenti Alan Gasperoni e Gabriele Muratori, confermando le sentenze dell’organo di Giustizia della FSGC.

Inoltre il presidente Gian Primo Giardi ha ufficializzato la candidatura di Monaco ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa del 2027. E' stato quindi fatto il punto sui preparativi dell'edizione 2019 della rassegna multidisciplinare Sportinfiera che unisce sport e passione, in programma il 21 e 22 settembre.