CONS, un nuovo regolamento su indennità e rimborsi spese

Riunione ricca di temi quella del Comitato Esecutivo del CONS. Il C.E. ha fatto un bilancio dell'iniziativa Sportinsieme Awards 2019 che si è conclusa sabato con i festeggiamenti per i sessant'anni dall'istituzione del Comitato Olimpico alla serata di gala al Centro Congressi Kursaal e con la presentazione del libro “60 anni di passione” nell'udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti. Il presidente Gian Primo Giardi e i membri presenti si sono congratulati per la perfetta riuscita degli eventi, ringraziando la struttura amministrativa con tutte le sue componenti ed i collaboratori esterni. Tra i temi affrontati, sono stati approvati i progetti di 14 Federazioni in vista dei prossimi appuntamenti, dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2021 passando per i Giochi del Mediterraneo ad Orano, sempre nello stesso anno. Sono stati individuati gli atleti di interesse nazionale e probabili partecipanti ai prossimi Giochi Olimpici.

Inoltre, è stato approvato il regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei Consigli Federali delle Federazioni Sportive Nazionali, comunque soggetto a ratifica da parte del Consiglio Nazionale nella seduta in programma lunedì. “Lo strumento” - riferisce il Comitato Esecutivo - “definisce le modalità di erogazione e qualifica indennità e rimborsi spese senza carattere di continuità, ovvero aventi carattere di estemporaneità in linea con le disposizioni della Legge n.149/2015. Tale regolamento si applica qualora l'erogazione ai membri del Consiglio Federale delle Federazioni non avvenga in via sistematica e ricorrente”. In chiusura è stata approvata anche la proposta dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni internazionali a San Marino e dei contributi straordinari per la partecipazione ad eventi agonistici nel 2020.