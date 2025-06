ATTIVITÀ SUBACQUEE Consegnati 21 brevetti per sub e apnea

Classico appuntamento con gli esami di fine corso in mare per i brevetti da 1° e 2° grado sub (profondità di 18 e 30 metri) e 1° grado apnea (8 metri) della Federazione Sammarinese Attività Subacquee, svolto all' Argentario. Il programma ha visto la partenza sabato mattina verso l'isola di Giannutri, dove erano previste le prime due immersioni d'esame accompagnate dagli istruttori per l'abilitazione, mentre domenica l'ultima immersione delle tre previste in Costa Argentario.

Il gruppo impegnato era formato da 32 persone di cui 21 gli allievi impegnati per l'esame e 11 istruttori: Cristian Frisoni, Joseph Zonzini, Fabrizio Giacomoni, Michele Cellarosi, Davide Migliarini, Luca Ravaglioli, Matteo Del Bianco, Leonardo Zafferani, Andrea Garavini, Federico Borrillo e Patrizio Giordani. Durante il corso sono state affrontate lezioni di teoria per spiegare i vari aspetti legati all'immersione e sessioni di prova in piscina con l'utilizzo delle attrezzature. In mare sono stati messi in pratica quanto appreso durante il corso soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Matteo Bedetti, Michelangelo Pellegrini e Jacqueline Giovagnoli hanno ottenuto il brevetto 1° grado sub; Denis Forcellini, Marcello Forcellini, Mattia Penasa, Diego Scarpato, Cristina Beccari, Simone Dardari, Roberto Morganti e Davide Mularoni hanno conseguito il 2° grado sub mentre hanno ricevuto il brevetto per il 1° grado di apnea Andrea Taddei, Fiorenzo Ciavatta, Federico Proli, Anna Grazia Galanti, Marianna Zonzini, Francesco Della Torre, Daniel Magnani, Simone Canghiari, Tony Margiotta e Paolo Mariotti. Assenti e che recupereranno il corso Aurora Petani, Stella Tassi, Roberto Gheorghita e Nicolas Baldacci.

