TIRO CON L'ARCO Consegnato un defibrillatore al Campo di Tiro di Montegiardino Dono di Track and Field San Marino e RSM111

Da oggi il Campo di Tiro con l'Arco di Montegiardino è dotato di defibrillatore. Immerso nella natura, il Rifugio dell'Arciere è la casa dei Lunghi Archi di San Marino e questa mattina ha ospitato la cerimonia di consegna dell'apparecchio. A donarlo la Track&Field in collaborazione con la società specializzata RSM111, per ringraziare gli arcieri dell'aiuto prestato in occasione del Giro del Monte e della San Marino Ekiden Marathon. A fare gli onori di casa i Presidenti dei Lunghi Archi Davide Filippucci che ha ricordato i 25 anni di attività del club e tutti i percorsi recuperati per puro spirito di servizio e il numero uno federale Luciano Zanotti che ringrazia e ha voglia di ripartire. Dal Presidente del Cons i complimenti a Track and Field e Lunghi Archi perchè uno sport che collabora e sa fare sistema è lo sport che insegue il Comitato Olimpico.

Nel video le interviste a Samuele Guiducci (Presidente Track and Field), Luciano Zanotti (Presidente Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco) e Gian Primo Giardi (Presidente CONS)

