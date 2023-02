CICLISMO Consonni e Velasco vincono, Ciccone leader: gran giornata per i ciclisti residenti a San Marino

Consonni e Velasco vincono, Ciccone leader: gran giornata per i ciclisti residenti a San Marino.

E' stata una giornata trionfale per i ciclisti italiani residenti a San Marino, impegnati in questi giorni nelle prime gare del 2023. Al Tour dell'Arabia Saudita, Simone Consonni si è preso la vittoria della quinta e ultima tappa. L'azzurro della Cofidis ha battuto in volata il connazionale Matteo Malucelli. Successo nella generale che è andato al portoghese Ruben Guerreiro con 8 secondi di vantaggio su Davide Formolo.

Alla Vuelta della Comunitat Valenciana, invece, primo posto di tappa per Simone Velasco con Giulio Ciccone, anche lui con la residenza sul Titano, che resta al comando della classifica generale a due frazioni dal termine.

