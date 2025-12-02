Consonni promuove San Marino: "Una scelta felice"

Simone Consonni, già Campione Olimpico e Mondiale su Pista: "Tante soddisfazioni, soprattutto su pista. Insomma, avere tutte e tre le medaglie olimpiche a casa è sicuramente fonte di orgoglio. Los Angeles, la prossima Olimpiade è vicina. È tempo già di rimettersi al lavoro per questa stagione ormai alle porte".

La scelta di San Marino è una scelta felice? "Sì, sicuramente. Ho trovato veramente un'ospitalità incredibile, come ho sempre detto anche gli anni scorsi. Insomma, ci siamo subito trovati bene. Io e mia moglie Alice, anche lei è super felice della scelta. E quindi eccoci qua a festeggiare un altro anno veramente, come hai detto tu, felice".

Pensando alla prossima stagione, l'obiettivo è partire forte o arrivare dove? "Ma sì, l'obiettivo è sempre partire bene. Ormai in questo ciclismo, penso in generale in tutti i lavori e in tutti gli sport, bisogna essere sempre sul pezzo. Si cerca sempre l'eccellenza in qualsiasi cosa e quindi l'obiettivo è sicuramente farci trovare pronto già a fine gennaio".

Ormai il ciclismo arriva a un livello tale che è impossibile tenere la condizione tutto l'anno. Allora come ci si gestisce durante una stagione? "Ti dico, in realtà la squadra è super professionale in questo. Ci fa un programma che ci schiera quando il nostro livello è al top e poi ci fa prendere delle pause. Come ad esempio l'anno scorso ho fatto il primo blocco fino alle classiche e mi ha lasciato una settimana in vacanze. Penso che questo mix di obiettivi importanti e periodi di riposo sia la chiave di volta per poi essere sempre al top in gara".

Adesso sei già in preparazione? "Sì, ho iniziato una decina di giorni fa dopo un mese di stop e quindi è un po' il periodo più brutto. Le sensazioni sono veramente brutte e il tempo in questi giorni non ci aiuta, però siamo tutti insieme. Dai, ci diamo sostegno e quindi si riparte per costruire la condizione".









