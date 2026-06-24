ConSums Arena nasce uno spazio moderno, polifunzionale e aperto a tutti

SRV_CONSUMS_ARENA

Frutto di un percorso di progettazione reso possibile grazie alla collaborazione con la Società Unione Mutuo Soccorso e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. La ConSums Arena, inaugurata nella data simbolica dell’Olympic Day, nasce come un luogo aperto e versatile, pensato per ospitare attività sportive, scolastiche, ludiche e ricreative, oltre a manifestazioni agonistiche ed eventi rivolti all’intera cittadinanza. Un nuovo punto di riferimento per lo sport sammarinese e per la vita della comunità costruito in uno scenario naturale come Montecchio.

"Questa struttura - dice Rossano Fabbri Segretario di Stato per lo Sport - può essere destinata ai più svariati usi, andando a completare un quadro di che renderà la Repubblica ancora più attrattiva e ancora più all'altezza per ospitare appunto importanti eventi, manifestazioni di tipo non solo sportivo, culturale, ma anche per essere, perché no, cabina di regia per tante manifestazioni che si svolgono a San Marino."

"Siamo riusciti a concludere questa opera importante - aggiunge Matteo Ciacci Segretario di Stato per il Territorio che consentirà ai nostri cittadini e ai nostri al nostro movimento sportivo di potere usufruire di questa bellissimo spazio che ci consentirà di organizzare eventi, iniziative sicuramente molto molto importanti. Ricordiamoci sempre che uno sportivo è un buon cittadino. Il nostro movimento è in crescita e formare tanti sportivi vuol dire anche dare un senso civico molto importante al nostro paese".

A supporto del progetto anche la FederCalcio sammarinese. "La nostra è stata una scelta politica - dice il Presidente Marco Tura - che proviene già dalla presidenza precedente. Perché il mio predecessore Giorgio Crescentini già aveva questa disponibilità verso altre realtà che volessero fare sport. Quindi ben vengano tutte le attività sportive dei nostri ragazzi, di tutte le nostre federazioni, ben vengano anche quelle attività che possono comunque far nascere delle idee o instaurare delle relazioni proficue per un maggiore sviluppo di sia del nostro paese che del nostro sport naturalmente".

"Sarà un bel punto di incontro anche per quelle piccole Federazioni - aggiunge il bronzo olimpico Alessandra Perilli - che non hanno proprio gli spazi, avranno modo di venir qui e potersi ad allenare. Insomma, è molto bella, tra l'altro, molto ventilato, è una bella area".















