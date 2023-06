CHORZOW2023 Continua il grande momento dell'Atletica sammarinese

Chorzow, Stadio dello Slesia. L'Atletica è qui. E c'è tutta la qualità del mondo, per lo meno d'Europa, visto che per la prima volta Prima, Seconda e Terza Divisione sono tutte insieme. Esserci è quindi anche motivo di ammirare le stelle e confrontare i metodi di lavoro di una Federazione, quella sammarinese, che ha saputo creare un gruppo pieno di giovani affiancati da qualche atleta esperto. Il mix funziona, i risultati arrivano, il futuro è garantito. La giovanissima Anna Viserbi ad esempio in 15'10''98 riscrive il record sammarinese dei 3000 Siepi. Da un record all'altro, c'è Alessandra Gasparelli splendida terza anche nei 200 in 24''30. Ieri invece l'Asta donne col quinto posto di Martina Muraccini. E il Salto Triplo con Alessia Selva che viene dal Lungo. Tornando ad oggi invece c'è il sesto posto di Alessandro Gasperoni (21''57) nella batteria dei 200, Emma Corbelli 5,32 nel Lungo, Giorgia Cesarini e Matteo Forcellini nel Giavellotto (rispettivamente 29,64 e 42,81). Lucia Casali nell'Alto (1,55), Anita Bernardini nei 1500 e la staffetta 4x400 misti a chiudere il ricco programma.

Nel video le interviste ad Anna Viserbi (3000 Siepi), Alessandra Gasparelli (200 piani), Martina Muraccini (Salto con l'Asta), Alessia Selva (Salto Triplo).

