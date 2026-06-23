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Conto alla rovescia per “The Space Race 3”

L'evento dedicato agli appassionati di auto sportive, supercar e di lusso, organizzato da “The Space”, agenzia web sammarinese specializzata in e-commerce, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo

23 giu 2026
The Space Race 3 prenderà il via alle ore 10 di sabato 27 giugnoThe Space Race 3 prenderà il via alle ore 10 di sabato 27 giugno
The Space Race 3 prenderà il via alle ore 10 di sabato 27 giugno

The Space Race 3 non è una competizione, ma una vera e propria esperienza emozionale, unica nel suo genere, tra guida, lifestyle, storia e scenari unici, ideata per far vivere ai partecipanti una giornata memorabile in un contesto d’eccezione, alla scoperta di luoghi formidabili come il Misano Circuit World, le storiche gallerie di San Marino e il suo Centro Storico, in un clima di condivisione tra persone legate dallo stesso entusiasmo e trasporto verso lo stile e la cultura automotive. L’evento prenderà il via alle ore 10 di sabato 27 giugno, presso il San Marino Outlet a Rovereta, punto di ritrovo e accoglienza dei partecipanti. Da qui inizierà un percorso unico che condurrà gli equipaggi attraverso alcune delle location più evocative del territorio, fino all’arrivo previsto alle ore 17 in Centro Storico e successivo riordino a “Campo Bruno Reffi”.

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026 spicca la straordinaria parata al Misano World Circuit, un’esperienza eccezionale che permetterà ai partecipanti di vivere da protagonisti il fascino di uno dei circuiti più prestigiosi del panorama motoristico internazionale. Non una gara, ma un’occasione unica per entrare in pista in totale sicurezza e vivere la propria passione in un contesto davvero di forte impatto emotivo.




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