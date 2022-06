Prima vittoria per San Marino alla Coppa Campioni di baseball in Germania. I Titani battono i cechi dell'Ostrava per 4-0 al settimo inning. Anche la seconda partita è stata condizionata dalla pioggia, tanto da essere chiusa in anticipo. Ieri la gara contro Rotterdam è stata interrotta sul 5 pari al nono inning e sarà terminata solo se decisiva per la classifica