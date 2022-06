Coppa Campioni: San Marino - Rotterdam posticipata per pioggia sul 5 pari al 9° inning

Pioggia protagonista nella prima giornata della Coppa Campioni di baseball a Bonn in Germania. I campioni d'Italia di San Marino sono in campo contro il Rotterdam, ma la partita è stata interrotta al nono inning per maltempo sul risultato di 5 a 5. Olandesi in vantaggio dopo il primo attacco, poi San Marino accorcia al terzo e ribalta il punteggio al quarto con 4 punti. Rotterdam segna altri tre punti al sesto attacco. Sul 5 pari con Rotterdam che attacca l'interruzione per pioggia e la decisione di posticipare la sfida.