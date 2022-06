BASEBALL Coppa Campioni: San Marino-Rotterdam sospesa per pioggia, Titani sfidano Ostrava A causa del maltempo la sfida tra i campioni d'Italia e gli olandesi è stata interrotta sul 5-5 al 9' inning e sarà terminata solo se decisiva per la classifica.

Coppa Campioni: San Marino-Rotterdam sospesa per pioggia, Titani sfidano Ostrava.

Esordio bagnato per San Marino alla coppa campioni di baseball a Bonn. La sfida tra i campioni d'Italia e Rotterdam finisce 5-5 al 9' con gara sospesa per pioggia. Il resto della gara si giocherà solo se avrà valenza per la classifica. Oggi San Marino in campo contro i cechi dell''Ostrava.

