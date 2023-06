Coppa Davide: San Marino retrocede nel gruppo IV

Con la sconfitta per 2-1 contro la Macedonia la formazione sammarinese retrocede al gruppo IV di Coppa Davis. Nello spareggio che avrebbe potuto garantire la permanenza nel gruppo III, i biancazzurri se la sono giocata fino alla fine. Nel primo singolare Mattia Muraccini, sedici anni appena compiuti, ha ceduto per 7-5, 6-2. Per Marco De Rossi è arrivata una vittoria abbastanza agevole su Markovski (6-0, 6-1). Decisivo il doppio, che ha visto la coppia De Rossi – Tommesani sconfitta per 6-4 6-3. La delegazione biancazzurra, guidata da Roberto Pellandra e di cui faceva parte anche Domenico Vicini, retrocede dunque al gruppo IV dopo la promozione conquistata lo scorso anno.