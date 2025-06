Coppa Davis: domani l'esordio di San Marino

La Nazionale maschile è volata a Tirana, in Albania, per prendere parte alle sfide del Gruppo IV, Zona Europa, di Coppa Davis. Guidata dal capitano Roberto Pellandra, la rappresentativa è formata da Marco De Rossi, alla sua quattordicesima partecipazione consecutiva nel torneo, Mattia Muraccini e Filippo Tommesani. Il sorteggio di questa mattina ha inserito i biancazzurri nella pool A, quella da tre squadre, insieme ad Andorra e Azerbaijan. Della pool B fanno parte Kosovo, Liechtenstein, Albania e Islanda. Le prime due classificate di ciascun girone si affronteranno nei playoff che definiranno le due promozioni al Gruppo III. L’esordio, per i titani, è fissato per domani contro Andorra.