Coppa Davis: partenza in salita per San Marino

Nelle sfide del gruppo 3 zona Europa è in salita l'inizio di San Marino in Coppa Davis. A Cipro i titani, guidati dal capo delegazione Roberto Pellandra, sono stati inseriti nella Pool A insieme ad Estonia e Montenegro, mentre della Pool B fanno parte Moldavia, Cipro, Macedonia del Nord e Malta. La formazione biancazzurra è composta da Marco De Rossi, Filippo Tommesani, dal giovanissimo Mattia Muraccini e dal capitano Domenico Vicini. Per i sammarinesi sono arrivate due rotonde sconfitte. Contro il Montenegro De Rossi ha lottato nel suo singolare, cedendo per 6-4 6-3, Muraccini è stato sconfitto per 6-1 6-2, mentre il doppio Muraccini – Tommesani ha perso per 6-0 6-4.

Oggi, contro l’Estonia, Tommesani e De Rossi sono stati sconfitti nei rispettivi singolari per 6-1 6-1 e il doppio Muraccini – Tommesani ha ceduto per 6-0 6-1. I titani, ultimi nel girone, affronteranno domani la Macedonia del Nord nello spareggio per la permanenza nel gruppo 3.

Sempre domani è prevista la partenza della Nazionale biancazzurra per la prima storica partecipazione alla Billie Jean King Cup, l’equivalente femminile della Coppa Davis. La giovane squadra sammarinese, guidata dal tecnico Alice Balducci, è composta da Silvia Alletti, Talita Giardi, Emma Pelliccioni e Giorgia Benedettini (capitano). Le titane sono inserite nel gruppo III Europa, le cui sfide si disputeranno a Skopje, in Macedonia del Nord, dal 19 al 24 giugno. Al via 11 Nazioni: Albania, Armenia, Azerbaijan, Cipro, Finlandia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Macedonia del Nord, Moldavia e San Marino. Domenica verranno sorteggiati i due gironi.