TENNIS Coppa Davis: San Marino a Baku dal 27 luglio

È pronta a partire la Nazionale biancazzurra di Coppa Davis che dal 27 al 31 luglio sarà impegnata nel concentramento IV, zona Europa, sui campi in cemento della Baku Tennis Academy, in Azerbaijan. La squadra, guidata dal team official Roberto Pellandra, è composta dagli atleti Simone De Luigi, Marco De Rossi, Stefano Galvani e dal capitano giocatore Domenico Vicini.

