Coppa Davis: San Marino batte in rimonta anche la Macedonia del Nord

San Marino batte anche la Macedonia del Nord nella seconda partita di Coppa Davis. Un successo arrivato in rimonta per i Titani. Nella prima partita della giornata Stefano Galvani aveva perso contro Kalin Ivanovski con un doppio 6/3. Marco De Rossi ha ottenuto il punto del pareggio superando in tre set 6/1, 3/6, 6/1 Goradz Srbljak. Grande prova del doppio biancoazzurro formato da Stefano Galvani e Marco De Rossi che supera la coppia macedone Ivanovski e Micov 1/6, 6/3, 6/2. Domani la squadra di Davis del Titano sarà impegnata contro la Moldavia.