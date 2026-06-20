Coppa Davis, San Marino batte l'Albania e chiude al 5° posto

Chiusura con successo anche per la Nazionale sammarinese maschile di tennis impegnata in Armenia per le gare di Coppa Davis, Gruppo IV Europa. I biancazzurri – capitanati da Roberto Pellandra – hanno superato 2-1 l'Albania. Dopo la sconfitta nel primo singolare di Leonardo Bartoletti, Filippo Tommesani ha ristabilito la parità superato 4-6 6-1 6-2 Gaba. Decisivo dunque il doppio conquistato dallo stesso Tommesani e Umberto Vanucci: 6-4 6-2 contro Prifti e Zili. Vittoria in rimonta per San Marino che chiude il torneo al 5° posto.







