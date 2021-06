TENNIS Coppa Davis: San Marino cede alla Moldavia 3-0

La nazionale sammarinese di Coppa Davis cede alla Moldavia nella terza partita del gruppo 4. Nella prima partita Stefano Galvani è stato superato in due set per 6/2, 6/1 da Ilya Snitari. Marco De Rossi non è riuscito a ripetere l'impresa del giorno precedente cedendo 2-1 contro Cozbinov. Il tennista moldavo si è imposto in due ore 6/3, 3/6, 6/3. Nel doppio i biancoazzurri De Rossi e Galvani hanno vinto il primo set 6/4 cedendo poi con un doppio 6/3. Domani l'ultima partita contro Andorra.

