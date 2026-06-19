Coppa Davis: San Marino cede contro Andorra

Proseguono le gare del Gruppo IV Europa di Coppa Davis in Armenia. Nella penultima giornata la squadra sammarinese capitanata da Roberto Pellandra ha ceduto 2-1 ad Andorra. Nel primo singolare Leonardo Bartoletti è stato sconfitto per 6-3 6-0 da Erico Cervos Noguer; nel secondo incontro Filippo Tommesani si è imposto su Guillem Davasse Vidal per 6-7 (4) 6-3 6-2. Decisivo il doppio che ha visto scendere in campo Tommesani insieme ad Umberto Vanucci: contro Cervos Noguer – Davasse Vidal è arrivato un ko per 6-1 6-4. Domani, per i biancazzurri, ultima sfida del torneo contro l’Albania, che servirà a decretare la posizione finale.

