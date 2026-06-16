Coppa Davis: San Marino ko all'esordio contro l'Islanda

Sconfitta all'esordio per San Marino, impegnata in Armenia nel Gruppo IV Zona Europa di Coppa Davis. I biancazzurri, capitanati da Roberto Pellandra, sono stati superati dall'Islanda con un netto 3-0. All'esordio in Davis il giovane Leonardo Bartoletti è stato sconfitto con un doppio 6-1 da Bonifacius. Stesso risultato (6-1 6-1) per Filippo Tommesani contro Sigurdsson.
Nulla da fare nemmeno nel doppio dove lo stesso Tommesani e Umberto Vanucci hanno perso contro Bonifacius-Sigurdsson per 6-1 6-4. San Marino tornerà in campo nella giornata di mercoledì contro i padroni di casa dell'Armenia.
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