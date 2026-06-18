Coppa Davis: San Marino lotta ma cede 2-1 all'Armenia

In Armenia, dove sono in svolgimento le gare del Gruppo IV di Coppa Davis, San Marino - capitanata da Roberto Pellandra - è stata sconfitta per 2-1 proprio dai padroni di casa. Nel primo singolare Leonardo Bartoletti è stato superato per 6-4 6-1 da Poghosyan. A seguire Filippo Tommesani ha conquistato il punto contro Ghazaryan che, dopo aver vinto il primo set 6-4, nel secondo ha ceduto per 2-6 e si è poi ritirato. Il doppio Tommesani-Vanucci è stato, infine, sconfitto per 6-4 6-3 da Aghayan–Avanesyan. Prossimo impegno per i biancazzurri contro Malta.







