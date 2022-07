Coppa Davis: San Marino ok con l'Islanda, domani in palio la promozione

Dopo il 3-0 contro l'Albania, San Marino si ripete e supera anche l'Islanda nella seconda giornata del Gruppo 4 di Coppa Davis in svolgimento in questi giorni a Baku, in Azerbaijan. La nazionale biancazzurra si è imposta per 2-1 vincendo i due singolari con Stefano Galvani e Marco De Rossi e cedendo solo nel doppio formato da Domenico Vicini e Simone De Luigi. Grazie a questo successo San Marino chiude al primo posto la Pool A e domani se la vedrà contro i padroni di casa dell'Azerbaijan, secondi nell'altro girone, per conquistare la promozione al Gruppo 3.