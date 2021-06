TENNIS Coppa Davis: San Marino supera 3-0 Kosovo

Coppa Davis: San Marino supera 3-0 Kosovo.

Parte bene l'avventura di San Marino in Coppa Davis. I biancazzurri, impegnati in Macedonia del Nord per il Gruppo 4 (zona Europa) hanno trionfato all'esordio contro il Kosovo grazie ai successi di Stefano Galvani e Marco De Rossi nei primi due singolari. Il primo ha superato Bajraliu 6-2 6-0, il secondo ha regolato Mustafi con un netto 6-1 6-0.

Anche il doppio conclusivo, che ha visto contrapposti Galvani-De Rossi a Sylhasi-Zulji, è andato ai Titani: 6-2 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Domani San Marino affronterà i padroni di casa della Macedonia del Nord.

